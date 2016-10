Verkoop tweedehands auto's loopt wel goed

BUNNIK - Het gaat goed met de verkoop van tweedehands auto's in Nederland, en dat is deels te danken aan de veranderde bijtellingsregels. Dat meldde brancheorganisatie Bovag dinsdag. Door die zelfde bijtellingsregels lopen de nieuwverkopen juist flink achter ten opzichte van een jaar terug.

Door ANP - 4-10-2016, 18:02 (Update 4-10-2016, 18:25)

Volgens Bovag zijn er tot nu toe bijna 1,5 miljoen occasions van eigenaar verwisseld, oftewel ruim 5 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd.

Autobedrijven en leasemaatschappijen hebben eind vorig jaar massaal nieuwe diesels en stekkerauto's op kenteken laten zetten, om nog te profiteren van de oude belastingtarieven. Ze hebben die wagens toen opgespaard om ze pas dit jaar, als gebruikte auto, aan de man te brengen.

Vooral bij zakelijke rijders zijn bolides met bouwjaar 2015 nu erg gewild, omdat voor hen dan nog de oude, lagere bijtelling geldt. De vraag naar nieuwe exemplaren van deze modellen is anderzijds flink ingezakt.

Vooral de enorme verkoopplus van zogeheten plug-in hybrides op de occasionmarkt is opvallend, aldus Bovag. Tot en met september zijn er bijna 11.000 van deze modellen verkocht als tweedehands, wat neerkomt op een ruime verviervoudiging vergeleken met een jaar terug. De Mitsubishi Outlander was hierbij het meest in trek, gevolgd door de Volkswagen Golf GTE, Volvo V60 Twin Engine, Volkswagen Passat GTE en Mercedes-Benz C350e.