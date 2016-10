IMF: Nederland kan ECB-beleid vooruithelpen

ANP IMF: Nederland kan ECB-beleid vooruithelpen

WASHINGTON - Juist de criticasters van de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen meer doen om het stimuleringsbeleid van de bank te laten werken. Landen als Nederland en Duitsland moeten daarvoor de huidige lage rente aangrijpen voor extra investeringen, zodat de economische groei en inflatie in de eurozone op een hoger peil komt, stelde de hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Maurice Obstfeld, dinsdag.

Door ANP - 4-10-2016, 16:45 (Update 4-10-2016, 16:56)

Veel eurolanden richten zich in de ogen van Obstfeld nu te veel op het huidige niveau van hun schuld en de noodzaak om die te verlagen. ,,Die schuld moeten we niet negeren, maar met de bijzonder lage rente is het nu vooral verstandig om investeringen te doen die de economie uiteindelijk laten groeien. Op die manier zal de schuld ook dalen. Met die blik moet je hier volgens mij naar kijken.''

De econoom benadrukte dat de ECB de Europese economie niet in zijn eentje uit het slop kan trekken. Voor echte verbetering is overheidsbeleid nodig, dat de vraag in sterkere eurolanden een stevige impuls kan geven. Daarmee zouden de nadelige bijwerkingen van de lage rente die de ECB hanteert ook worden beperkt.

Het zijn echter juist de landen die de ECB met extra investeringen kunnen helpen, die heel kritisch zijn op het beleid van de centrale bank, constateerde Obstfeld. ,,Maar je kunt niet alles tegelijk krijgen. De bijwerkingen ontstaan als je het monetaire beleid al het werk laat doen.''