ANP Europese beurzen sluiten met winst

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is maandagmiddag met een kleine winst gesloten. Beleggers op het Damrak verwerkten onder meer de aankondiging van een aanzienlijke reorganisatie en een nieuw strategisch plan van ING. Ook elders in Europa sloten de beursgraadmeters in de plus.

Door ANP - 3-10-2016, 17:44 (Update 3-10-2016, 17:58)

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 452,99 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 657,42 punten. In Parijs en Londen werden winsten van 0,1 en 1,2 procent geboekt. Frankfurt was dicht vanwege een nationale feestdag.

ING behoorde tot de grootste dalers in de AEX met een verlies van 1 procent. De bank kondigde aan de komende vijf jaar 7000 banen te gaan schrappen, hoofdzakelijk in Nederland en België. De reorganisatie moet een jaarlijkse kostenbesparing van 900 miljoen euro opleveren in 2021. Daarnaast investeert ING tot 2021 zo'n 800 miljoen euro in een verdere overgang naar onlinebankieren.

Heineken

Heineken was met een winst van 2,6 procent de grootste winnaar onder de hoofdfondsen. De bierbrouwer werd opgenomen op de favorietenlijst voor de drankenindustrie van Liberum. Biotechnologiebedrijf Galapagos deed het met een plus van 1,4 procent ook goed.

KPN daalde 0,6 procent. Het telecomconcern probeert via de rechter tegen te houden dat Tele2 de komende vijf jaar de vaste telefonie voor de politie verzorgt. Philips leverde eveneens 0,6 procent in, na berichten dat investeerder Apollo Global Management mogelijk zijn LED-lampendivisie Lumileds over wil nemen.

Pond

Bij de kleine fondsen sprong Pharming er met een winst van 8,7 procent bovenuit. Het biotechnologiebedrijf kwam met cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar. De inkomsten uit de verkoop van het middel Ruconest zijn flink gestegen. Pharming gaat de commerciële rechten van Ruconest in Noord-Amerika kopen van samenwerkingspartner Valeant.

Het Britse pond werd fors minder waard na de aankondiging van de Britse premier Theresa May dat uiterlijk in maart formeel wordt gestart met de brexitprocedure. Het pond zakte ten opzichte van de euro naar zijn laagste punt in ruim drie jaar met een waarde van 1,1447 euro. De euro was 1,1215 dollar waard, tegen 1,1237 dollar bij het Europese slot op vrijdag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 48,30 dollar. Brent stond 0,3 procent hoger op 50,35 dollar per vat.