ANP AFM kritisch over leendiensten van banken

AMSTERDAM - Banken zetten zich volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog te weinig in voor klanten met een lening waarop nagenoeg niet wordt afgelost. Dat blijkt uit rapportcijfers van de toezichthouder die de Nederlandse Vereniging van Banken maandag naar buiten heeft gebracht.

Door ANP - 3-10-2016, 12:16 (Update 3-10-2016, 12:16)

De dienstverlening rond lenen is dit jaar lager beoordeeld dan vorig jaar. De AFM geeft de banken nu gemiddeld een 3 op een schaal van 1 tot 5. Vorig jaar scoorden ze hier nog een 3,3.

De financiële waakhond waarschuwt er al een tijdje voor dat leningen waarop amper wordt afgelost, niet in het belang zijn van de klant. Vorige maand spoorde de AFM kredietverstrekkers en - bemiddelaars ook al aan om een einde te maken aan zogeheten rentekredieten. Mensen die vastzitten aan zo’n doorlopende lening, waarop ook nog eens veel rente wordt betaald, komen vaak in een uitzichtloze situatie terecht.

Extra vertrouwen

De NN Bank kreeg voor zijn diensten op het gebied van lenen het laagste cijfer: een 2,3. Van de drie grootbanken is voor ING het meeste werk aan de winkel. De bank scoorde een 3,1, na een 3,9 vorig jaar. ABN AMRO verbeterde op dit punt van een 2,9 naar een 3,5. Rabobank kreeg vorig jaar een 3,5 en nu een 3,6.

Op andere criteria, zoals betaaldiensten, hypotheken en beleggingen, hebben de banken zich afgelopen jaar in doorsnee wel verbeterd. Veel extra vertrouwen in de financiële sector heeft dit alleen niet opgeleverd, zo onthulde NVB-voorzitter Chris Buijink vorige week al.

Mensen hebben over het algemeen wel iets meer fiducie in hun eigen bank. Maar als hen wordt gevraagd naar een oordeel over de sector als geheel, dan denken veel Nederlanders nog altijd aan zaken als bonussen en de reddingen door de overheid die afgelopen jaren nodig waren om sommige banken overeind te houden.