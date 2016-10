Winst voor beurs Tokio

TOKIO - De aandelenmarkt in Tokio is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek en de beursmaand oktober begonnen. De handel in Japan kreeg steun van de plussen in Europa en New York van vrijdag dankzij de afgenomen zorgen rond Deutsche Bank.

Door ANP - 3-10-2016, 8:44 (Update 3-10-2016, 8:44)

De Nikkei-index in Tokio eindigde met een winst van 0,9 procent op 16.598,67 punten. Volgens mediaberichten zou Deutsche Bank dicht bij een schikking met de Amerikaanse justitie zijn die veel lager is dan de eerder gemelde 14 miljard dollar. Het zou nu gaan om 5,4 miljard dollar.

Beleggers in Tokio verwerkten een rapport over het sentiment bij grote fabrikanten. Uit het zogeheten Tankan-rapport bleek dat de omstandigheden in het afgelopen kwartaal vrijwel vergelijkbaar waren als in de voorgaande periode.

Industriële bedrijvigheid

Uit China kwam dit weekeinde een cijfer over de industriële bedrijvigheid. Volgens de Chinese overheid lag de groei van de industrie in het land in september op een vergelijkbaar niveau als in augustus.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent hoger. De beurzen op het Chinese vasteland blijven de hele week dicht voor feestdagen. De Kospi in Seoul daalde 1,2 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,7 procent vooruit.