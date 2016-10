Financiële sector in de schijnwerpers

AMSTERDAM - Beleggers houden komende beursweek de financiële sector sterk in de gaten. In Nederland wordt een grote reorganisatie verwacht bij ING. Verder let de markt scherp op Deutsche Bank.

2-10-2016

ING houdt maandag een zogeheten Investor Day en kondigt daarop naar verwachting een forse reorganisatie aan, die verspreid over diverse landen duizenden banen kan kosten.

Ook Deutsche Bank staat in de schijnwerpers. Beleggers maken zich zorgen over dreigende miljardenboetes voor de grote Duitse bank. Een gerucht dat Deutsche in de VS dicht bij een gunstige schikking zou zijn, zorgde vrijdag wel voor koerswinst op de beurzen. Maar inmiddels heeft het concern er alweer een nieuwe kopzorg bij: de bank is in Italië aangeklaagd in verband met het derivatenschandaal bij Banco Monte dei Paschi di Siena.

Deutsche Bank

De handel in het aandeel Deutsche Bank ligt maandag nog stil in Frankfurt. De Duitse beurs blijft dan gesloten vanwege een feestdag. In New York, waar Deutsche Bank ook een notering heeft, kan wel weer meteen worden gehandeld in de aandelen van de bank.

Het nieuwe cijferseizoen wat betreft bedrijfsresultaten laat nog even op zich wachten.

Het meest in het oog springende macro-economische nieuws komt naar verwachting uit het Amerikaanse banenrapport, dat traditiegetrouw op de eerste vrijdag van de maand wordt gepubliceerd. Dat geeft doorgaans een indicatie voor de stand van de Amerikaanse economie en is daarmee ook van belang voor een eventuele rentestap van de Federal Reserve. De koepel van centrale banken besloot de rente in september nog ongemoeid te laten, omdat de economie daar nog niet klaar voor zou zijn.

IMF

Ook onderzoeksbureau Markit werpt deze week een licht op de recente economische ontwikkelingen, in de VS en in de eurozone. Handelaren kunnen zich tevens verheugen op een reeks nieuwe gegevens op industrieel gebied. Zo staat er een update over de Amerikaanse fabrieksorders in de agenda en in Duitsland worden cijfers over de orders en productie van fabrieken verwacht. Ook het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met productiecijfers.

Verder gaat de aandacht uit naar Washington, waar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn jaarvergadering houdt. Het fonds komt daarbij dinsdag met nieuwe ramingen voor de wereldeconomie, die naar verwachting somberder zullen zijn dan de vorige.