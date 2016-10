Volkswagen ruim miljard kwijt aan dealers VS

SAN FRANCISCO - Volkswagen is 1,2 miljard dollar, omgerekend 1,1 miljard euro, kwijt aan de schikking die de autobouwer eind augustus heeft getroffen met 652 Volkswagendealers in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit de financiële details van de deal die dit weekend naar buiten zijn gekomen.

Door ANP - 2-10-2016, 13:11 (Update 2-10-2016, 13:11)

Het geld is bedoeld als compensatie voor de autodealers, die door het dieselschandaal bij Volkswagen al een jaar lang met problemen kampen. Zo zijn auto's met vervuilende dieselmotoren uitgesloten van verkoop. Daarnaast moet worden opgebokst tegen imagoschade, wat de verkopen ook geen goed doet.

Met de schikking is het totale bedrag dat het Duitse autoconcern kwijt is aan schadevergoedingen in de VS inmiddels opgelopen tot 16,5 miljard dollar. Eerder kwam Volkswagen onder meer al een miljardenschikking overeen voor de compensatie van gedupeerde Amerikaanse automobilisten. De deals moeten nog wel door een rechter worden goedgekeurd.