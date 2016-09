Ook Wall Street op winst door Deutsche Bank

NEW YORK ( - ) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag halverwege de sessie in de plus, in navolging van de koerswinsten in Europa. Ook op Wall Street heerst onder beleggers veel opluchting na de plotse, hoopgevende berichten rondom Deutsche Bank.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent in de plus op 18.314 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 2168 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg eveneens 0,8 procent tot 5310 punten.

Deutsche Bank, dat ook een notering in New York heeft, is volgens mediaberichten dichtbij een voor de bank zeer gunstige schikking met de Amerikaanse justitie. Het financiële concern stond de laatste tijd juist zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes. Beleggers waren zelfs bang dat de problemen bij de grootste bank van Duitsland zouden overslaan naar andere banken en een wereldwijde bankencrisis zouden veroorzaken. Maar die vrees lijkt nu wat geweken. In New York koerste het aandeel 13,8 procent hoger.

Wal-Mart

Ook andere financiële instellingen waren in trek. JP Morgan Chase en Goldman Sachs wonnen 1,5 procent en 1,7 procent. De Dow was evenwel volledig groen gekleurd. De lijst met fondsen werd aangevoerd door supermmarktconcern Wal-Mart dat er 2,3 procent aan beurswaarde bij kreeg.

Groothandelaar Costco pluste verder ruim 4 procent, na publicatie van positief ontvangen kwartaalresultaten. De producent van draadloze communicatie- en netwerkapparatuur CalAmp ging anderzijds 15 procent omlaag. De resultaten die donderdag na het slot naar buiten kwamen vielen tegen. Het aandeel werd door een aantal analisten afgewaardeerd.

Euro

Cognizant Technology Solutions zakte met meer dan 11 procent. Het consultancybedrijf onthulde dat er intern onderzoek wordt gedaan naar mogelijke corrupt handelen van de onderneming in India.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,5 procent hoger op 48,06 dollar. Brent daalde 0,3 procent tot 49,10 dollar per vat. De euro noteerde 1,1227 dollar, tegen 1,1237 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.