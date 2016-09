Deutsche Bank maakt grote koersval goed

AMSTERDAM - Deutsche Bank had vrijdag op de beurzen de schijnwerpers op zich gericht. Hernieuwde onrust rondom de grootste bank van Duitsland liet het aandeel kelderen. Maar een opvallend herstel volgde in de middaghandel. Ook de Europese beurzen zelf, die zeer nerveus begonnen, sloten overwegend in het groen.

Door ANP - 30-9-2016, 17:48 (Update 30-9-2016, 18:01)

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent hoger op 452,33 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 655,26 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 1 en 0,1 procent. De FTSE in Londen speelde 0,3 procent kwijt.

Deutsche Bank stond vrijdagmorgen tijdelijk nog circa 9 procent lager in Frankfurt. Maar het aandeel sloot uiteindelijk met een plus van 6,4 procent. De bank publiceerde een interne mededeling waarin topman John Cryan aangaf dat de bank aan alle kapitaaleisen voldoet en er geen reden is voor speculatie over de toekomst. Ook speculeerden beleggers op een flink lagere miljardenboete in de Verenigde Staten.

Allianz

Elders in Europa zagen financiële fondsen aanvankelijke koersverliezen eveneens verdwijnen. In Frankfurt noteerde verzekeraar Allianz bijvoorbeeld 0,6 procent hoger. BNP Paribas eindigde in Parijs 0,8 procent in het groen. Royal Bank of Scotland en Barclays wonnen in Londen tot 1 procent.

In Amsterdam behoorde ING met een plus van 1,2 procent tot de sterkste stijgers in de hoofdindex, na vrijwel de gehele dag in het rood te hebben gestaan. De bank zou een grote reorganisatie voorbereiden waarbij duizenden banen verloren gaan. Naar verluidt zal de ingreep maandag bekend worden gemaakt. ABN AMRO sloot 0,8 procent hoger. Aegon en NN Group verloren uiteindelijk 0,5 en 0,1 procent.

Euro

Koploper in de AEX was baggeraar Boskalis met een winst van 1,8 procent. Maaltijdbezorger Takeaway.com beleefde een positief beursdebuut op het Damrak, en steeg 6,5 procent tot 24,50 euro. Het aandeel werd in de markt gezet voor 23 euro. Bij de kleinere fondsen won Fagron 5,5 procent, na een adviesverhoging.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,1 procent hoger op 47,96 dollar. Brent daalde 0,5 procent tot 48,99 dollar per vat. De euro noteerde 1,1237 dollar, tegen 1,1219 dollar bij het Europese slot een dag eerder.