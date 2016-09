Inflatie in eurozone loopt licht op

ANP Inflatie in eurozone loopt licht op

LUXEMBURG - De inflatie in de eurolanden is in september opgelopen tot 0,4 procent. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag op basis van een eerste schatting.

Door ANP - 30-9-2016, 11:16 (Update 30-9-2016, 11:16)

Het prijspeil in de eurolanden steeg daarmee deze maand iets sterker dan in augustus. In die maand werd een inflatie van 0,2 procent gemeten. De geldontwaarding blijft echter ver verwijderd van het peil van net geen 2 procent waar de Europese Centrale Bank (ECB) naar streeft.

Eurostat meldde geen cijfers van afzonderlijke landen. Donderdag werd in Duitsland al wel een inflatie van 0,5 procent gemeld voor september. Vrijdag bleek dat de prijzen in Frankrijk deze maand ook gemiddeld 0,5 procent hoger lagen dan in september 2015.