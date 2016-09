Bankzorgen wegen zwaar op beurzen

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden vrijdag stevig in de min. Hernieuwde zorgen rond Deutsche Bank drukten de financiële fondsen stevig in het rood. Het aandeel van de grootste bank van Duitsland zakte in Frankfurt naar een nieuw laagterecord.

Door ANP - 30-9-2016, 9:34 (Update 30-9-2016, 9:49)

De AEX-index in Amsterdam noteerde in het eerste handelsuur 1,7 procent lager op 443,70 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 643,62 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tussen de 1,5 en 2,1 procent.

De zorgen om Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, laaiden weer op. Dat kwam onder meer door berichten over hedgefondsen die hun posities bij het concern zouden afbouwen. De bank, een van de belangrijkste ter wereld, staat zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden. Het aandeel kelderde bijna 8 procent.

Reorganisatie

In Amsterdam verloor ING 4,2 procent. De bank zou een grote reorganisatie voorbereiden waarbij duizenden banen verloren gaan. Naar verluidt zal de ingreep maandag bekend worden gemaakt. Aegon (min 3,9 procent), ABN AMRO (min 2,4 procent) en NN Group (min 3 procent) waren eveneens forse dalers in de AEX. De hoofdindex kende daarbij geen enkele winnaar.

Ook elders in Europa waren financiële fondsen in mineur. Het Duitse Commerzbank verloor meer dan 7 procent en verzekeraar Allianz zakte 3,3 procent. BNP Paribas en Société Générale verloren in Parijs tot 4,3 procent. Royal Bank of Scotland en Barclays speelden in Londen tot 4,2 procent kwijt. UBS in Zwitserland zakte 3,5 procent.

Positief beursdebuut

Takeaway.com onttrok zich aan de malaise. De maaltijdbezorger beleefde een positief beursdebuut op het Damrak, en steeg 1 procent tot 23,25 euro. Het aandeel werd in de markt gezet voor 23 euro.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 1,2 procent lager op 47,27 dollar. Brent daalde 1,3 procent tot 48,60 dollar. De euro noteerde 1,1274 dollar, tegen 1,1219 dollar bij het Europese slot een dag eerder.