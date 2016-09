Kortingen en dure dollar drukken winst H&M

STOCKHOLM - Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft afgelopen kwartaal minder winst geboekt dan een jaar eerder. Door het ongewoon warme weer van de afgelopen tijd waren er minder klanten voor de herfstcollectie en werden kortingsacties opgevoerd om mensen naar de winkels te trekken. Daarnaast maakte de opmars van de dollar de inkoop duurder.

Door ANP - 30-9-2016, 8:55 (Update 30-9-2016, 8:55)

H&M meldde vrijdag een nettowinst van 4,8 miljard Zweedse kroon (500 miljoen euro) over het eind augustus afgesloten kwartaal. Een jaar eerder leverde het derde kwartaal van het gebroken boekjaar nog een plus op van 5,3 miljard kroon. De omzet liep wel met 6 procent op, tot bijna 57 miljard kroon.

Het concern liet weten positieve verwachtingen te hebben over de omzet en winst in 2017. Daarbij verwacht H&M te profiteren van de stevige investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan in technologie en nieuwe merken.