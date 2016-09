Takeaway haalt 328 miljoen op met beursgang

ANP Takeaway haalt 328 miljoen op met beursgang

AMSTERDAM - Takeaway.com heeft in eerste instantie 328 miljoen euro opgehaald met zijn beursgang vrijdag in Amsterdam. Dat bedrag kan de komende weken nog oplopen, door een zogenaamde overtoewijzingsoptie.

Door ANP - 30-9-2016, 8:14 (Update 30-9-2016, 9:30)

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verkoopt in eerste instantie ruim 14 miljoen aandelen voor 23 euro per stuk. Daarmee worden minder aandelen aangeboden dan eerder werd aangekondigd. Medio september werd nog gesproken van een mogelijke verkoop van ruim 19 miljoen aandelen. Daarmee werd gemikt op minstens 350 miljoen euro.

Via de overtoewijzingsoptie kunnen de bij de beursgang betrokken banken nog eens maximaal 2,1 miljoen aandelen in de markt zetten. De opbrengsten worden door Takeaway gebruikt voor aflossing van schulden, investeringen in bestaande activiteiten en voor mogelijke overnames.

Het aandeel Takeaway opende vrijdag op Beursplein 5 flink hoger, op 23,50 euro. Na enkele minuten handel stond er een plus van 3,7 procent op de borden en was het aandeel 23,85 euro waard.