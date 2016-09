België wil meepraten over Brussels Airlines

BRUSSEL - De Belgische regering wil meepraten over de toekomst van Brussels Airlines, dat geheel wordt overgenomen door de Duitse branchegenoot Lufthansa. Dat heeft premier Charles Michel donderdag gezegd in het parlement. Hij wil onder meer garanties over het behoud van banen en enige mate van zelfbeschikking voor de luchtvaartmaatschappij.

Lufthansa heeft sinds 2008 een belang van 45 procent in Brussels Airlines en bedong destijds het recht om ook de resterende aandelen te kopen. Woensdag werd bekend dat het bedrijf van die optie gebruik wil maken. Over de precieze voorwaarden wil het Duitse luchtvaartconcern in gesprek met de overige aandeelhouders. Michel hoopt daarbij te kunnen aanschuiven.

Naar verluidt wil Lufthansa zijn Belgische dochter integreren in Eurowings. Dat dochterbedrijf, dat voorheen met name binnenlandse vluchten verzorgde in Duitsland, wordt momenteel omgevormd tot een volwaardige prijsvechter. Wat een en ander zou betekenen voor het netwerk van 92 internationale bestemmingen dat Brussels Airlines nu nog aanbiedt vanaf Zaventem, is onduidelijk.

De overige aandeelhouders van Brussels Airlines zien volgens verscheidene Belgische media het liefst dat Brussels Airlines zijn eigen merknaam en identiteit behoudt. Dat geldt ook voor de overheid en voor het management van het bedrijf zelf. Maar premier Michel moest donderdag erkennen dat hij ,,te weinig waarborgen'' heeft.

Ook de prijs is nog een heet hangijzer. Lufthansa verstrekte vier jaar geleden een noodlening van 100 miljoen euro aan Brussels Airlines, waar nog een bedrag van 45 miljoen euro van openstaat. Zo lang dat krediet niet volledig is afgelost, zou Lufthansa het resterende belang voor 2,6 miljoen euro kunnen kopen. Dat is niet veel, voor een luchtvaartmaatschappij met een vloot van bijna vijftig vliegtuigen.