ANP 'Herstel vertrouwen in banken schiet niet op'

AMSTERDAM - Banken zijn afgelopen jaar ,,niet opgeschoten'' met het herstellen van het vertrouwen in de financiële sector. Dat zei voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag op BNR Nieuwsradio.

Door ANP - 29-9-2016, 13:01 (Update 29-9-2016, 13:01)

,,Mensen zeggen nog niet: we zijn dol op de banken'', constateerde de bankenvoorman op basis van onderzoek dat de instellingen zelf hebben laten doen. Er zijn wel lichtpuntjes: Nederlanders hebben nu over het algemeen bijvoorbeeld iets meer vertrouwen in hun eigen bank.

Maar wat betreft het vertrouwen in de sector als geheel blijken veel mensen nog niet vergeten wat er de afgelopen jaren allemaal in de financiële sector is gebeurd, aldus Buijink. ,,Als we mensen vragen: wat associeer je met banken? Dan zeggen ze 'bonussen', dan zeggen ze: 'die hebben we moeten redden', dat soort zaken.''

De NVB-voorzitter benadrukt dat banken zich wel erg inspannen om het grote publiek ervan te overtuigen dat ze hun leven gebeterd hebben. Dan gebeurt volgens hem door het leveren van ,,excellente dienstverlening''.