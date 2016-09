Kamp: Tata IJmuiden moet overeind blijven

ANP Kamp: Tata IJmuiden moet overeind blijven

BRUSSEL - ,,Tata Steel Nederland moet onder alle omstandigheden overeind blijven. Er is toekomst voor de Nederlandse staalindustrie.” Dat zei minister Henk Kamp (Economische Zaken) donderdag in Brussel voor het begin van EU-overleg over de staalindustrie.

Door ANP - 29-9-2016, 11:14 (Update 29-9-2016, 11:29)

Kamp zegt regelmatig te spreken met bestuurders van het staalconcern. Onlangs is een delegatie van het Indiase moederconcern in Den Haag geweest. Er heerst onrust in IJmuiden over de plannen van Tata, dat af wil van de Britse staaltak en met diverse partijen praat over samenvoeging van activiteiten.

,,Tata bekijkt hoe de Europese capaciteit kan worden herschikt en waar het Europese hoofdkantoor komt”, aldus Kamp. Tata Europa zetelt nu in Londen.

,,Die besluiten liggen bij Tata. Maar de regering laat niet na onder de aandacht te brengen dat Tata Nederland het meest efficiënte, innovatieve bedrijf is met een zeer gunstige ligging."

Of Den Haag onderhandelt over IJmuiden als Europese hoofdvestiging liet hij in het midden.