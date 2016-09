Volkswagen voorziet zware jaren

PARIJS - Volkswagen verwacht nog drie à vier ,,zware jaren'' nodig te hebben om zijn door het dieselschandaal besmeurde imago op te vijzelen. Dat zei topman Herbert Diess donderdag op de autoshow in Parijs.

29-9-2016, 11:04

Diess, binnen VW Group verantwoordelijk voor het merk Volkswagen, verwacht dat de Duitse autobouwer er in 2020 aanzienlijk beter voor zal staan. ,,Het zware werk ligt dan achter ons'', stelde hij. ,,We hebben nog drie of vier zware jaren te gaan waarin we het bedrijf echt moeten hervormen en meer winstgevend moeten worden.''

Volkswagen zet zijn kaarten onder meer op de ontwikkeling van de elektrische auto I.D., waarvan in Parijs een conceptversie werd onthuld. Daarnaast zet het bedrijf, net als concurrenten, in op autodeeldiensten met zelfrijdende auto's.