ANP 'Nederlandse automarkt onderaan in EU'

AMSTERDAM - De Nederlandse automarkt presteert dit jaar veel slechter dan het Europees gemiddelde. De autoverkoop in Nederland daalt dit jaar naar verwachting met circa 10 procent, terwijl de Europese verkoop met gemiddeld 5,5 procent zal groeien. Dat schrijft kredietverzekeraar Euler Hermes in een donderdag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 29-9-2016, 10:48 (Update 29-9-2016, 10:48)

Volgens Euler Hermes blijft de Nederlandse verkoop achter omdat eind vorig jaar een enorme run ontstond op fiscaal vriendelijke modellen. Per 1 januari zijn de regels voor zakelijke bijtelling gewijzigd. In landen als Italië en Spanje wordt voor dit jaar juist een sterke groei van de autoverkoop verwacht. Ook in Frankrijk en Duitsland wordt een hogere verkoop verwacht, terwijl in Groot-Brittannië een bescheiden groei te zien zal zijn, aldus Euler Hermes.