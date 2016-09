Hema brengt verlies verder terug

AMSTERDAM - Hema heeft zijn verlies afgelopen kwartaal verder teruggebracht. De winkelketen slaagde er in beter te presteren, onder meer door besparingen op inkoop. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar ging er vooral meer kleding over de toonbank.

Door ANP - 29-9-2016, 9:35 (Update 29-9-2016, 9:35)

Onder de streep kwam Hema 9,6 miljoen euro tekort, tegen 19 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar. De omzet groeide met 3,9 procent tot bijna 278 miljoen euro. In winkels die al langer dan een jaar open waren werd aan de kassa's 2,6 procent meer afgerekend.

Hema wist zijn financiële resultaten vorig jaar al flink te verbeteren. Het lijkt erop dat de keten die stijgende lijn dit jaar verder doorzet. Het leeuwendeel van de verkopen van Hema vinden nog altijd plaats in Nederland, maar internationaal timmert het bedrijf ook steeds meer aan de weg. Zo opende Hema in het tweede kwartaal winkels in Parijs, Londen en Barcelona.