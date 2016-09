Laadpalen-tak Alliander niet in overtreding

ANP Laadpalen-tak Alliander niet in overtreding

ARNHEM - Allego, de laadpalen-tak van netwerkbedrijf Alliander heeft zich niet schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentie of overtreding van de Elektriciteitswet. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag bepaald.

Door ANP - 28-9-2016, 16:49 (Update 28-9-2016, 16:49)

Concurrent Nuon was naar de rechter gestapt, omdat Allego niet alleen verantwoordelijk zou zijn voor de infrastructuur van de laadpalen voor elektrische auto's, maar ook de elektriciteit zou leveren. Dat zou in strijd zijn met de Elektriciteitswet. Nuon klaagde daarover omdat het als energiebedrijf zelf ook laadpalen exploiteert.

Volgens de rechter is de constructie waarbij energiebedrijf Vandebron stroom levert via de laadpalen van Allego weliswaar niet helemaal duidelijk, maar is niet gebleken dat Allego de regels overtreedt. Wel werd Allego op te roepen daarover voortaan duidelijker te zijn wanneer het meedingt naar opdrachten van de overheid.