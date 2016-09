Vaker agressie tegen vliegtuigpersoneel

ANP Vaker agressie tegen vliegtuigpersoneel

GENÈVE - Vliegtuigpersoneel had vorig jaar vaker te maken met agressieve passagiers dan in 2014. Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd maakten melding van 10.854 incidenten, ruim 1500 meer dan een jaar eerder. Die stijging werd slechts ten dele veroorzaakt door de groei van het vliegverkeer, meldde brancheorganisatie IATA woensdag.

Door ANP - 28-9-2016, 11:07 (Update 28-9-2016, 11:07)

In de meeste gerapporteerde gevallen scholden reizigers het vliegend personeel uit, weigerden zij instructies op te volgen of maakten zij zich schuldig aan ander asociaal gedrag. In ruim een op de tien gevallen kwam het ook tot fysiek geweld tegen medereizigers of bemanningsleden, of zelfs schade aan het vliegtuig.

Gebruik van alcohol of drugs speelde bij bijna een kwart van de incidenten een rol. In veruit de meeste gevallen hadden de agressieve passagiers al gedronken, geslikt of gesnoven voordat zij aan boord gingen, aldus IATA.