ANP Beurzen Azië in het rood

TOKIO - De aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten woensdag rode koersborden zien. De beurshandel in Tokio had er onder meer last van dat veel bedrijven in de Japanse hoofdstad ex-dividend noteren, wat betekent dat de winstuitkering aan de aandeelhouders van de koers wordt afgetrokken. Dat zorgt voor koersverliezen.

Door ANP - 28-9-2016, 8:32 (Update 28-9-2016, 8:32)

De Nikkei-index zakte 1,3 procent tot 16.465,40 punten. Bij de sterkere dalers stond Sumitomo Mitsui Financial Group met een min van 4,1 procent. Technologieconcern Toshiba wist juist 4,7 procent te stijgen, na een verhoging van de winstverwachting.

Beleggers in Azië hielden ook de oliemarkt in de gaten. Grote olieproducenten zoals Saudi-Arabië, Iran en Rusland houden woensdag informeel overleg in Algiers over de productie. Er wordt niet verwacht dat een overeenkomst zal worden gesloten in Algerije.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent lager. In Seoul ging de Kospi 0,4 procent omlaag. De All Ordinaries in Sydney ging tegen de stroom in en won 0,1 procent.