Vervolgoverleg Tata en bonden

IJMUIDEN - Het hernieuwde overleg dinsdag tussen bonden en de directie van Tata Steel IJmuiden over verlenging van het Werkgelegenheidspact is volgens FNV-bestuurder Aad in ’t Veld positief verlopen.

De partijen hebben afgesproken volgende week dinsdag opnieuw om de tafel te zitten. Volgens het huidige pact, dat duurt tot 1 oktober, mag niemand gedwongen worden ontslagen.

Een herziening van deze overeenkomst is voor de vakverenigingen belangrijk, gezien een mogelijke fusie tussen Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp. Die zou aan beide kanten banen...