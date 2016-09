Piloten KLM vangen bot in pensioenzaak

AMSTERDAM - KLM mag afspraken over een gegarandeerde indexatie van de pensioenen van zijn piloten eenzijdig opzeggen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald in een kort geding dat de pilotenvakbond VNV tegen de luchtvaartmaatschappij had aangespannen.

Door ANP - 27-9-2016, 16:13 (Update 27-9-2016, 17:20)

Tot dusver stegen de pensioenen van de vliegers altijd mee met de inflatie. Maar door de lage rente staat het pensioenfonds er momenteel zo zwak voor, dat dit beleid alleen kan worden voortgezet als KLM dit jaar honderden miljoenen bijstort. Dat geld investeert de directie liever in bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen.

KLM gaf in een toelichting aan erop te vertrouwen dat er een ,,passende oplossing'' wordt gevonden, in samenwerking met de VNV.

CAO

De vakbond reageerde teleurgesteld, maar wees er tegelijkertijd op dat dit ,,pas de eerste stap in een mogelijk lange juridische strijd'' is geweest. De bond beraadt zich op verdere stappen, maar ziet ook de noodzaak om op korte termijn tot een overeenkomst te komen. ,,Dat zal echter moeilijk worden in de ernstig bekoelde relatie, waarbij afspraken geen afspraken meer blijken te zijn'', zei voorzitter Steven Verhagen.

De pensioenkwestie is niet de enige zaak die voor onrust zorgt onder de KLM-piloten. Zij wachten ook nog altijd op de invulling van beloftes die vorig jaar zijn gedaan bij de onderhandelingen over hun nieuwe cao. Daarbij werd de piloten een aandelenbelang in Air France-KLM en een vertegenwoordiger in het bestuur van het concern toegezegd.