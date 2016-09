'Hogere opening voor AEX na debat VS'

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam zal de handelsdag dinsdag naar verwachting hoger beginnen. De markten worden gesteund door hogere openingsindicatoren voor de Amerikaanse beurzen, die positief draaiden na het debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. De markt riep Clinton uit als winnaar wat voor lucht zorgde.

Door ANP - 27-9-2016, 8:29 (Update 27-9-2016, 8:29)

De macro-economische agenda is nagenoeg leeg. Veel aandacht gaat dinsdag uit naar Telegraaf Media Groep (TMG) dat met financiële doelstellingen naar buiten kwam. Tot en met 2019 wil het bedrijf 90 miljoen euro bezuinigen. Daarvan moet 40 miljoen euro in 2017 zijn gerealiseerd. Ook mikt het mediabedrijf op verdere omzetgroei bij zijn digitale tak. Verder herstelt TMG het dividend-uitkeringspercentage van 35 procent van de operationele kasstroom.

Ook Galapagos blijft waarschijnlijk in de schijnwerpers staan. Maandag ging de koers van het biotechnologiebedrijf fors omlaag na opmerkingen van topman Onno van de Stolpe dat Galapagos momenteel niet door zijn samenwerkingspartner Gilead kan worden overgenomen. De afgelopen weken ging de beurskoers juist flink omhoog, onder meer door overnamegeruchten.

Het aandeel van digitaal beveiliger Gemalto beweegt vermoedelijk op een adviesverlaging van Berenberg-analisten. Verder werden de koersdoelen van Wolters Kluwer en Relx opgevoerd door analisten van ING.

Verder weten bankaandelen nog altijd de aandacht op zich gericht. De stevige koersval van Deutsche Bank op maandag kan volgens kenners als een vlek over de gehele sector werken. Maandag eindigden over een breed front Europese bankaandelen in het rood, in het kielzog van de grootste bank van Duitsland.

De prijs van Amerikaanse olie zakte voorbeurs 0,3 procent tot 45,79 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 47,11 dollar per vat. De euro was 1,1243 dollar waard, tegen 1,1271 dollar aan het einde van de Europese handel op maandag.