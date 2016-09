Nikkei toont voorzichtig herstel

TOKIO - De Nikkei-index in Japan is dinsdag met winst de handel uitgegaan. Daarmee toonde de graadmeter iets van herstel na het stevige verlies op maandag. De zwakkere yen was goed nieuws voor exporterende bedrijven. Verder wogen beleggers de woorden van de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton die voor het eerst in debat gingen.

Door ANP - 27-9-2016, 8:19 (Update 27-9-2016, 8:19)

De Nikkei eindigde de sessie met een winst van 0,8 procent op 16.683,93 punten. Financiële aandelen presteerden slecht. Verliezen bij Sumitomo, Dai-Ichi en Mitsubishi UJF liepen op tot 1,4 procent. Farmaceut Sumitomo Dainippon Pharma behoorde met een winst van bijna 5 procent tot de sterkste stijgers. Het bedrijf is volgens mediaberichten in de laatste fase van klinische proeven in Japan en de VS voor een nieuw type behandeling van kanker.

Elders in Azië kleurden de koersborden overwegend hoger. De Kospi in Seoul won 0,7 procent terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 1 procent won. De All Ordinaries in Sydney speelde echter 0,4 procent kwijt.