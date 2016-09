Ook Wall Street opent met verlies

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn maandag met verlies geopend, in navolging van de aandelenmarkten in Azië en Europa eerder op de dag. De ogen zijn in de Verenigde Staten vooral gericht op het eerste debat tussen de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump.

Door ANP - 26-9-2016, 15:51 (Update 26-9-2016, 15:51)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,6 procent lager op 18.151 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2152 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,7 procent omlaag naar 5270 punten.

Chemiebedrijf Chemtura werd bijna 16 procent meer waard na een miljardenbod door de Duitse concurrent Lanxess.

Farmacieconcern Pfizer liet weten dat het de voor- en nadelen van opsplitsing heeft onderzocht. Besloten is voorlopig alle activiteiten onder één dak te houden. Het aandeel verloor 1,3 procent. Apple zakte licht na berichten over een mogelijk tegenvallende vraag naar de iPhone 7 in Europa en Azië.