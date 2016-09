Fed hint op renteverhoging later dit jaar

WASHINGTON - De Amerikaanse economie toont aanhoudende tekenen van herstel, maar van oververhitting is nog lang geen sprake. De Federal Reserve besloot daarom woensdag zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten op het bijzonder lage peil van 0,25 tot 0,5 procent. Later dit jaar gaat de rente waarschijnlijk wel omhoog.

Door ANP - 21-9-2016, 20:07 (Update 21-9-2016, 21:14)

De Fed verhoogde vorig jaar december voor het eerst in jaren de rente, nadat het tarief sinds eind 2008 op 0 tot 0,25 procent had gestaan. Dat historisch lage niveau werd noodzakelijk geacht om de gevolgen van de financiële crisis en de internationale recessie te bestrijden. Fed-bestuurders hebben herhaaldelijk aangegeven dat de rente verder omhoog gaat als er voldoende bewijs is dat de Amerikaanse economie sterk genoeg groeit.

Woensdag besloten de centrale bankiers nog te wachten op verdere tekenen van herstel. Tegelijk werd aangegeven dat de kans dat de rente nog dit jaar verder omhoog gaat is gegroeid. Als zich geen nieuwe tegenvallers voordoen, lijkt die stap zo goed als vast te staan, viel op te maken uit de toelichting door Fed-president Janet Yellen.

Laag

Zij wees er in een toelichting op dat het herstel van de arbeidsmarkt langzamer verloopt dan in eerdere periodes van economisch herstel. Daarnaast is de inflatie in de VS nog altijd bijzonder laag. Over het algemeen gaat de economie volgens de Fed wel goed vooruit, wat onder meer blijkt uit de sterke groei van de consumptie.

Het besluit om de rente deze maand ongewijzigd te laten werd met zeven stemmen voor en drie tegen genomen. De Fed neemt het volgende rentebesluit op 2 november, vlak voor de Amerikaanse verkiezingen op 8 november. Veel kenners verwachten de volgende rentestap, mede vanwege de ongelukkige timing in november, echter bij de vergadering van 14 december.

Prognose

De Fed verlaagde zijn prognose voor de economische groei in 2016 naar 1,8 procent. In juni werd nog een plus van 2 procent voorspeld. Voor 2017 en 2018 wordt nog altijd een groei van 2 procent voorzien.

De centrale bankiers werden ook wat minder positief over de groeipotentie van de Amerikaanse economie op langere termijn. Die inschatting ging eveneens van 2 naar 1,8 procent.

De inschattingen van de Fed-bestuurders wijzen nu in doorsnee op minstens twee renteverhogingen in 2017.