Beurzen met winst richting Fed-besluit

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn woensdag met winst gesloten. Beleggers keken met vertrouwen uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Daarbij wordt geen rentestap verwacht. Eerder op de dag besloot de Japanse centrale bank wel om extra munitie in te zetten in de strijd tegen de lage inflatie en zwakke economische groei.

Door ANP - 21-9-2016, 17:56 (Update 21-9-2016, 17:56)

In Amsterdam eindigde de AEX-index 0,7 procent in de plus op 447,53 punten. De MidKap steeg ook 0,7 procent, naar 646,39 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen 0,4 en 0,5 procent. In Londen bleef de FTSE steken op een plusje van 0,1 procent.

De handel stond grotendeels in het teken van het Fed-besluit, dat woensdag om 20.00 uur wordt gepresenteerd. Hoewel over het algemeen geen rentestap wordt verwacht, stond de waarde van de euro wel licht onder druk. De Europese munt zakte naar 1,1155 dollar, tegen 1,1170 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. Een hogere rente zou de dollar aantrekkelijker maken, ten koste van bijvoorbeeld de euro.

Financiële fondsen deden het goed op de beurzen. ING was na Altice (plus 3,8 procent) koploper in de lijst van 25 hoofdfondsen, met een winst van 3,2 procent. Verder stonden Aegon, ABN AMRO en NN Group in de bovenste regionen met plussen van 1,5 tot 3 procent. In de MidKap hoorde verzekeraar Delta Lloyd bij de grootste winnaars met een winst van ruim 2 procent.

Bij de middelgrote fondsen viel verder OCI op. Het van oorsprong Egyptische kunstmestbedrijf werd zonder direct aanwijsbare reden ruim 8 procent meer waard, waarbij de koers vooral in het laatste handelsuur stevig opliep.

De handel werd gesteund door de olieprijs, die flink steeg na berichten over slinkende olievoorraden in de VS. Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder bij 45,22 dollar per vat. Brent steeg 2,1 procent naar 46,85 dollar per vat. In de AEX hoorde dienstverlener aan de oliesector SBM Offshore bij de grotere winnaars met een winst van 2,1 procent. Shell werd 0,4 procent meer waard.

Volkswagen steeg 1 procent in Frankfurt. Volgens de rechtbank in Braunschweig hebben investeerders voor 8,2 miljard euro aan schadeclaims ingediend tegen het autoconcern vanwege de verliezen die ze leden door het dieselschandaal.