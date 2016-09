Europese beurzen blijven positief

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden woensdagmiddag op winst. Hoewel de plussen wat beperkter waren dan eerder op de dag, bleven beleggers optimistisch in de aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag.

Door ANP - 21-9-2016, 15:53 (Update 21-9-2016, 15:53)

In Amsterdam stond de AEX rond 15.45 uur 0,7 procent in de plus op 447,61 punten. De MidKap steeg ook 0,7 procent, naar 645,89 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen 0,6 procent. De FTSE in Londen noteerde 0,1 procent hoger.

Financiële fondsen deden het goed in de AEX. ING voerde de lijst van 25 hoofdfondsen aan met een winst van 3,5 procent. Verder stonden Aegon, ABN AMRO en NN Group in de bovenste regionen met plussen van 2 tot 3 procent.

Stijgers

Andere duidelijke stijgers waren telecombedrijf KPN (plus 1,7 procent), uitzender Randstad (plus 1,8 procent) en kabelaar Altice (plus 3 procent). In de MidKap hoorde verzekeraar Delta Lloyd bij de grootste winnaars met een winst van 2,5 procent.

Ook elders in Europa had de financiële sector de wind in de zeilen. In Frankfurt boekte Commerzbank een winst van 3,6 procent. In Parijs tekenden BNP Paribas en Société Générale plussen van 3 procent op. In Londen steeg Barclays 3,3 procent. In Milaan won UniCredit 4 procent.

Volkswagen

Volkswagen steeg 1 procent in Frankfurt. Volgens de rechtbank in Braunschweig hebben investeerders voor 8,2 miljard euro aan schadeclaims ingediend tegen het autoconcern vanwege de verliezen die ze leden door het dieselschandaal.

Beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit, dat woensdag om 20.00 uur wordt gepresenteerd. Hoewel over het algemeen geen rentestap wordt verwacht, stond de waarde van de euro wel enigszins onder druk. De Europese munt zakte naar 1,1140 dollar, tegen 1,1170 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.

Amerikaanse olie werd 2 procent duurder bij 44,91 dollar per vat. Brent steeg 1,5 procent naar 46,56 dollar per vat.