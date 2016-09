Financiële fondsen in trek op beurzen

ANP Financiële fondsen in trek op beurzen

AMSTERDAM - De Europese beurzen lieten woensdag mooie koerswinsten zien, geleid door de financiële fondsen. Verder wordt met spanning uitgekeken naar het Amerikaanse rentebesluit later op de dag. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Federal Reserve dan besluiten de rente niet te verhogen.

Door ANP - 21-9-2016, 12:19 (Update 21-9-2016, 12:19)

De AEX-index in Amsterdam noteerde richting het middaguur 1,1 procent hoger op 449,13 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 646,98 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen 0,4 tot 1,1 procent.

Het rentebesluit van de Fed wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. Veel kenners verwachten dat de Amerikaanse centrale bankiers zelfs tot volgend jaar wachten met een nieuwe verhoging. In Japan was eerder op de dag al een rentebesluit. De Japanse centrale bank scherpte zijn monetaire beleid aan, maar handhaafde het belangrijkste rentetarief en de omvang van zijn stimuleringsprogramma. De beurs in Tokio ging daarop sterk omhoog.

Kopgroep

In de AEX stonden de banken en verzekeraars in de kopgroep. NN Group, ABN AMRO, Aegon en ING boekten winsten van 1,7 tot 3,5 procent. Andere duidelijke stijgers waren telecombedrijf KPN (plus 2 procent), uitzender Randstad (plus 1,7 procent) en kabelaar Altice (plus 2,9 procent). In de MidKap was TomTom de grootste winnaar met een winst van 2,7 procent.

Ook elders in Europa had de financiële sector de wind in de zeilen. In Frankfurt boekte Commerzbank een winst van 2,8 procent. In Parijs tekenden BNP Paribas en Société Générale plussen van respectievelijk 2,6 en 2,3 procent op. In Londen steeg Barclays 3,2 procent. In Milaan won UniCredit 3,1 procent.

Verliezer

In Madrid was Inditex, moederbedrijf van kledingketen Zara, een verliezer met een min van 1,1 procent, ondanks beter dan verwachte resultaten in de eerste helft van het jaar.

Volkswagen steeg 1 procent in Frankfurt. Volgens de rechtbank in Braunschweig hebben investeerders voor 8,2 miljard euro aan schadeclaims ingediend tegen het autoconcern vanwege de verliezen die ze leden door het dieselschandaal.

Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder bij 45,00 dollar per vat. Brent steeg 2 procent naar 46,79 dollar per vat. De euro was 1,1147 dollar waard, tegen 1,1170 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.