ANP Wall Street in wachtstand voor Fed-besluit

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met minieme winsten gesloten. Beleggers waagden zich niet aan nieuwe avonturen in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, dat woensdag wordt bekendgemaakt.

Door ANP - 20-9-2016, 22:17 (Update 20-9-2016, 22:17)

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde na een rustige handelssessie 0,1 procent in de plus op 18.129,96 punten. De bredere S&P 500 ging een fractie omhoog, naar 2139,76 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 5241,35 punten.

De beleidsmakers van de Fed begonnen dinsdag aan hun tweedaagse beleidsvergadering. Woensdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) wordt duidelijk of zij de tijd al rijp achten voor een renteverhoging. Over het algemeen gaan beleggers daar niet uit van. De meeste kenners verwachten op zijn vroegst in december een rentestap.

Hoofdfondsen

Bij de Newyorkse hoofdfondsen stond fastfoodketen McDonald's bovenaan met een winst van 1,1 procent. Ook farmacieconcern Merck en industriegigant General Electric gooiden met winsten tot 1 procent hoge ogen. Sterkste daler in de Dow was oliemaatschappij ExxonMobil met een verlies van 1,5 procent.

Pakketvervoerder FedEx liet weten de tarieven volgend jaar te verhogen. Beleggers beloonden dat met een koerswinst van 0,9 procent. Bouwbedrijf Lennar daarentegen moest 3,5 procent inleveren. Het boekte meevallende kwartaalresultaten, maar de orderontvangst stelde teleur.

Overnameprooi

Farmaceut Allergan tast diep in de buidel om branchegenoot Tobira Therapeutics over te nemen, en leverde daarop 2,7 procent in. Tobira is vooral gespecialiseerd in middelen tegen leveraandoeningen. De koers van de overnameprooi ging ruim acht keer over de kop.

Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder bij een prijs van 43,44 dollar per vat. De Brentprijs, maatgevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, daalde 0,2 procent naar 45,87 dollar per vat. De euro was 1,1155 dollar waard, tegen 1,1170 dollar bij het slot van de Europese beurzen.