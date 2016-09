Klein verlies voor Nikkei

ANP Klein verlies voor Nikkei

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Maandag bleef de aandelenbeurs in Japan gesloten. Beleggers in Tokio zijn in afwachting van het rentebesluit van Bank of Japan en de Federal Reserve in de VS op woensdag.

Door ANP - 20-9-2016, 8:31 (Update 20-9-2016, 8:31)

De Nikkei-index eindigde met een min van 0,2 procent op 16.492,15 punten. Airbagmaker Takata behoorde met een verlies van bijna 12 procent tot de sterkste dalers, na berichten over een mogelijk aanstaande verkoop van het in opspraak geraakte bedrijf.

Telecombedrijven schaarden zich onder de winnaars. NTT Domoco en KDDI eindigden 1,7 procent in de plus. Volgens marktkenners lift de sector mee op het succes van de nieuwste generatie iPhones die Apple onlangs presenteerde.

Elders in Azië lieten de graadmeters een wisselend beeld zien. De Kospi in Seoul sloot met een winst van 0,5 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai stonden tussentijds tot 0,2 procent lager.

In Sydney werd een kleine winst van 0,1 procent op de borden gezet. De aandelenhandel in Sydney kampte maandag nog met technische problemen. Een storing zorgde er voor dat de Australische beurs voor een groot deel van de dag gesloten bleef.