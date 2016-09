Flinke plussen voor beurzen Europa

AMSTERDAM - De Europese aandelenmarkten zijn maandag met flinke winsten gesloten in aanloop naar de rentevergadering van de Federal Reserve op woensdag. De beurshandel kreeg steun van de stijgende grondstoffenprijzen.

Door ANP - 19-9-2016, 17:49 (Update 19-9-2016, 17:49)

De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,3 procent in de plus op 444,70 punten. De MidKap steeg 0,8 procent naar 640,79 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 1 tot 1,5 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was met afstand de sterkste stijger in de AEX met een plus van 8,8 procent en zette daarmee zijn opmars van vorige week door. Het bedrijf won sinds medio vorige week al ruim 20 procent aan beurswaarde en is daardoor terug op het niveau van begin dit jaar.