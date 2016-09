Goede stemming op beursvloeren Europa

ANP Goede stemming op beursvloeren Europa

AMSTERDAM - Beleggers op de Europese aandelenmarkten waren maandag in een goede bui in aanloop naar de rentevergadering van de Federal Reserve op woensdag. De beurshandel kreeg steun van de stijgende grondstoffenprijzen.

Door ANP - 19-9-2016, 16:04 (Update 19-9-2016, 16:04)

De AEX-index in Amsterdam noteerde rond 15.40 uur 1,2 procent in de plus op 444,16 punten. De MidKap steeg 0,7 procent naar 640,12 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,8 tot 1,4 procent.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was met afstand de sterkste stijger in de AEX met een plus van 8,2 procent en zette daarmee zijn opmars van vorige week door. Het bedrijf won sinds medio vorige week al ruim 20 procent aan beurswaarde en is daardoor terug op het niveau van begin dit jaar.

Minnetje

Andere sterke winnaars bij de hoofdfondsen waren staalconcern ArcelorMittal, oliedienstverlener SBM Offshore en chipbedrijf ASML met plussen tot 2,2 procent. Ahold Delhaize was de enige daler in de hoofdindex met een klein minnetje.

In de MidKap gingen bodemonderzoeker Fugro en verzekeraar Delta Lloyd aan kop met winsten van 2,5 procent en bij de kleinere fondsen op het Damrak was de producent van natuurlijke voeding Wessanen een positieve uitschieter met een plus van 4,8 procent.

Mijnbouwers

In Londen waren de mijnbouwers BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore en Anglo American opvallende stijgers, met koerswinsten tot 5,8 procent.

De olieprijs liep op nadat de Venezolaanse president Nicolas Maduro had aangegeven dat de leden van oliekartel OPEC volgens hem dicht bij een akkoord zijn over de beperking van hun productie. Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder bij 43,56 dollar per vat. De prijs van Brent steeg 0,9 procent naar 46,19 dollar per vat.

Rentebeleid

De beurshandel staat deze week in het teken van het Amerikaanse rentebeleid. Daarbij blijft het de vraag of de Fed deze week al besluit de rente verder te verhogen, of dat wordt gewacht op verdere tekenen van economisch herstel. In de markt wordt de kans op een rentestap woensdag bijzonder klein geacht.

De euro noteerde 1,1181 dollar, tegen 1,1160 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.