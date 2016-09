Wall Street begint week positief

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, maar verwachten niet dat de Fed zijn huidige beleid wijzigt. Daarnaast dragen de hogere grondstoffenprijzen bij aan het positieve sentiment.

Door ANP - 19-9-2016, 15:50 (Update 19-9-2016, 15:50)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent hoger op 18.200 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 2147 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging ook 0,4 procent vooruit, naar 5263 punten.

Bij de stijgers op Wall Street stonden onder meer de mijnbouwbedrijven Freeport-McMoRan en Newmont Mining met plussen tot 0,9 procent. Staalbedrijf US Steel klom 3,5 procent.

McDonald's (plus 0,9 procent) stond in de belangstelling door berichten dat de Europese Commissie haar pijlen op het bedrijf heeft gericht. Na eerdere forse naheffingen voor onder meer Apple, zou de fastfoodketen zich kunnen opmaken voor een rekening van rond de 500 miljoen euro wegens te weinig betaalde belasting in Luxemburg.