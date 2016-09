Dijsselbloem: analyse ING kort door de bocht

DEN HAAG - Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is niet te spreken over de analyse van ING, waarin staat dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren de economie onnodige schade hebben toegebracht. ,,Heel slecht'' en niet volledig, noemt Dijsselbloem het rapport dat woensdag werd gepubliceerd.

Door ANP - 16-9-2016, 15:52 (Update 16-9-2016, 15:52)

Hij noemt het ,,theoretisch natuurlijk waar'' dat er meer banen waren geweest als er niet voor miljarden was bezuinigd. ,,Maar als je deze ingrepen had willen vermijden, had Nederland er voor de crisis veel beter voor moeten staan''.

,,De crisis is lang en diep geweest omdat wij zelf onze structurele problemen in de jaren voor de crisis hebben laten versloffen'',aldus de minister. Hij wijst erop dat destijds het begrotingstekort in korte tijd naar de 6 procent schoot. ,,Er moest worden ingegrepen.''

Volgens ING hadden honderdduizenden Nederlanders hun baan kunnen behouden, zonder dat de staatsschuld onhoudbaar was geworden. ,,Terugkijkend weten we dat minder rigoureus snijden slimmer was geweest'', aldus hoofdeconoom Marieke Blom van ING