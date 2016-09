Europese beurzen openen licht in de min

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine verliezen geopend. Beleggers hebben een vrijwel lege agenda, met een bericht over de Amerikaanse inflatie als belangrijkste aandachtspunt. Dat is het laatste economische rapport dat nog van invloed kan zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag.

Door ANP - 16-9-2016, 9:19 (Update 16-9-2016, 9:49)

De Amsterdamse AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,3 procent in de min op 441,71 punten. De MidKap noteerde vlak op 636,86 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten 0,2 tot 0,3 procent.

De uitslagen in de AEX bleven over het algemeen beperkt. Biotechnologiebedrijf Galapagos, donderdag ook al een grote winnaar, stak er bovenuit met een winst van bijna 2 procent. Aan de andere kant van de schaal stond digitaal beveiliger Gemalto, die 2,1 procent inleverde. Verder werden geen plussen of minnen van meer dan 1 procent genoteerd.

Rentestap

In Frankfurt viel Deutsche Bank op met een koersverlies van 7,5 procent. Amerikaanse autoriteiten hebben de grootste bank van Duitsland een schikkingsvoorstel van 14 miljard dollar gedaan, vanwege het verstrekken van foute hypotheken in het verleden. De bank heeft dat voorstel afgewezen en rekent op een aanmerkelijk lagere boete.

De komende dagen zijn de ogen van beleggers vooral gericht op de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve woensdag besluit of de Amerikaanse rente verder wordt verhoogd. In de markt wordt de kans op een rentestap bij die vergadering bijzonder klein geacht. Veel kenners verwachten dat de Amerikaanse centrale bankiers zelfs tot volgend jaar wachten met een nieuwe verhoging.

De olieprijs ging vrijdag omlaag. Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper bij 43,47 dollar per vat. De prijs van Brent zakte ook 1 procent, naar 46,12 dollar per vat. De euro werd voor 1,1235 dollar verhandeld, tegen 1,1245 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.