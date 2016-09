'Webshop overschaduwt omzetgroei winkel'

AMSTERDAM - De omzetgroei van fysieke winkels steekt dit jaar schril af bij de verkoopplus die webshops halen. Volgens het Economisch Bureau van ING zal de detailhandel dit jaar 1,5 procent meer omzetten. Met name winkels die levensmiddelen verkopen trekken die kar. Webshops zien hun omzet met een vijfde toenemen, waarbij vooral mode en elektronica gretig aftrek vinden.

Door ANP - 15-9-2016, 11:37 (Update 15-9-2016, 11:55)

ING benadrukt dat faillissementen gaten hebben geslagen in winkelstraten, waardoor het voor de overgebleven winkeliers lastig wordt om meer klanten te trekken. Hier profiteren webshops op hun beurt weer van. ,,De detailhandel is dit jaar niet in staat optimaal te profiteren van de stijgende consumentenbestedingen", concluderen economen van ING.

Bij fysieke winkels in de foodsector stijgt de omzet dit jaar naar verwachting met 2,3 procent, rekent ING voor. Bij 'non-food' wordt een plus van 1 procent verwacht. In de laatste groep doen met name meubelwinkels, doe-het-zelfketens en verkopers op het gebied van persoonlijke verzorging het goed.

Naast lege winkelstraten zit ook de vergrijzing winkeliers dwars. Nederland staat volgens onderzoeksbureau Q&A in de top 25 van vergrijzende landen. In 2030 zal het aandeel 65-plussers zijn gestegen naar 24 procent. Nu is 18 procent van de bevolking 65 jaar of ouder.

Volgens onderzoek van Q&A onder 3500 consumenten trekken ouderen minder vaak hun portemonnee voor niet-dagelijkse producten. Ze hebben die waren al in bezit, of ze doen langer met een product. Vooral de sectoren mode, schoenen, wonen, speelgoed, sport en multimedia zullen de vergrijzing gaan voelen. Daarentegen zullen boekenwinkels en opticiens profiteren van de vergrijzende samenleving.