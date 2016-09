VS en Nederland stellen Telia forse boete voor

ANP VS en Nederland stellen Telia forse boete voor

STOCKHOLM - Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten overwegen het Zweedse telecombedrijf Telia een boete van ongeveer 1,4 miljard dollar (1,25 miljard euro) op te leggen vanwege omkopingspraktijken in Oezbekistan. Dat liet Telia donderdag weten.

Door ANP - 15-9-2016, 10:01 (Update 15-9-2016, 10:01)

Het schikkingsvoorstel hangt samen met het al ruim twee jaar lopende onderzoek naar corruptie rond de verstrekking van licenties voor mobiele telefonie in Oezbekistan. De Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova kreeg in dit verband in juli een boete van bijna 1,6 miljoen euro van de rechtbank in Amsterdam. Zij nam via een brievenbusfirma op Gibraltar steekpenningen aan van Telia en van de in Nederland gevestigde branchegenoot Vimpelcom.

Telia benadrukte in een reactie de volledige verantwoordelijkheid te willen nemen voor het ''onethische'' gedrag rond de Oezbeekse aanbesteding in 2007. De voorgestelde boete is volgens topvrouw Marie Ehrling echter ,,erg hoog''.