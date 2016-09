Japanse beurs flink omlaag

TOKIO - De Japanse aandelenmarkt is donderdag met een stevig verlies gesloten. Beleggers in Tokio blijven onzeker in afwachting van de Japanse en Amerikaanse rentebesluiten van volgende week.

Door ANP - 15-9-2016, 8:38 (Update 15-9-2016, 8:39)

De Nikkei-index zakte 1,3 procent tot 16.405,01 punten. De bankensector in Tokio stond opnieuw onder druk. Ook Japanse vastgoedbedrijven hadden het moeilijk na een negatief bericht van zakenbank Jefferies over de vastgoedsector. Zo verloor vastgoedontwikkelaar Mitsui Fudosan 4,4 procent en leverde Sumitomo Realty & Development 5 procent in.

De Japanse energiebedrijven Hokkaido Electric Power en Kyushu Electric Power daalden respectievelijk 6,2 en 5,2 procent na een afwaardering door Goldman Sachs.

China

De beurzen op het Chinese vasteland en in Zuid-Korea zijn gesloten vanwege een vakantie. De Hang Seng in Hongkong noteerde in de tussentijdse handel 0,6 procent in het groen. De Hang Seng blijft vrijdag dicht.

De beurs in Sydney ging 0,2 procent hoger de handel uit.