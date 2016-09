Werkloosheid daalt verder

DEN HAAG - De werkloosheid in Nederland is in augustus opnieuw gedaald, naar het laagste niveau sinds augustus 2012. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door ANP - 15-9-2016, 7:48 (Update 15-9-2016, 7:55)

Het CBS telde vorige maand 521.000 werklozen. Dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking, terwijl in juli nog 6 procent van de beroepsbevolking ongewenst geen betaalde baan had.

De werkloosheid daalt vrijwel onafgebroken sinds februari 2014, toen een piek van 7,9 procent werd bereikt. De arbeidsmarkt is echter nog ver verwijderd van het niveau van acht jaar geleden. In augustus 2008 werd met 3,6 procent de laagste werkloosheid van de afgelopen jaren gemeten.

In de afgelopen maanden daalde vooral de werkloosheid onder 45-plussers sterk, waardoor die groep afgelopen halfjaar goed was voor ruim de helft van de totale afname. Die positieve ontwikkeling volgt op een periode van twee jaar waarin de werkloosheid onder 45-plussers vrijwel ongewijzigd bleef.

Twee derde van de 12,8 miljoen Nederlanders tussen 15 en 75 jaar had vorige maand een betaalde baan. Dat aantal nam afgelopen halfjaar met 108.000 toe, tot 8,4 miljoen personen.

Ook het aantal WW-uitkeringen lag in augustus lager dan in voorgaande maanden. Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind augustus circa 427.000 uitkeringen, dat waren er 5000 minder dan in juli.