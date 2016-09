Hogere omzet detailhandel in juli

DEN HAAG - Nederlandse winkels hebben in juli 0,9 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De verkopen groeiden daarbij met 1,1 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door ANP - 15-9-2016, 6:52 (Update 15-9-2016, 7:07)

Zowel de winkels in food- als non-foodartikelen behaalden meer omzet. Die lag bij winkels in voedings- en genotmiddelen 1 procent hoger dan een jaar eerder. Speciaalzaken groeiden met 3,1 procent en supermarkten zetten 0,6 procent meer om. Winkels in bovenkleding realiseerden bijna 8 procent meer omzet en ook bij doe-het-zelfzaken (plus 5 procent) hield de omzetgroei van eerdere maanden aan.

De samenstelling van koopdagen had een negatief effect op de omzet. Juli had dit jaar een zaterdag en zondag meer en een woensdag en donderdag minder dan in 2015. Gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen valt de omzetgroei in juli iets hoger uit.

Verder is online flink meer omzet behaald.