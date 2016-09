'Steun ECB ook na 2017 voelbaar'

ANP 'Steun ECB ook na 2017 voelbaar'

WENEN - Het uitgebreide stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zal ook na 2017, als het omvangrijke opkoopprogramma eindigt, voelbaar zijn. Dat zei de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot woensdag tijdens een bijeenkomst in Wenen. Volgens hem zullen markten nog zeker tot 2020 profiteren omdat geld dat vrijvalt uit obligaties opnieuw geïnvesteerd wordt.

Door ANP - 14-9-2016, 19:13 (Update 14-9-2016, 19:13)

De beslissing om opgekochte staatsleningen te herinvesteren was in december al genomen, maar volgens Knot wordt daar weinig over geschreven en wordt er vooral gespeculeerd over de volgende zet van de ECB om onder meer de inflatie aan te jagen.

Verder gaf Knot aan dat maatregelen minder effectief worden en meer risico met zich meedragen als een centrale bank er langer mee doorgaat.