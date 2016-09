Fiscus krijgt toch data over spaarders UBS

LAUSANNE - Zwitserland moet gegevens over Nederlanders die sparen bij de bank UBS, alsnog doorspelen aan de Belastingdienst. Dat heeft de hoogste rechter in het Alpenland maandag bepaald. Eerder dit jaar had een lagere rechtbank nog anders beslist, omdat de informatieaanvraag van de fiscus niet gericht genoeg was.

Door ANP - 12-9-2016, 18:25 (Update 12-9-2016, 18:25)

Het ministerie van Financiën liet weten blij te zijn met deze ,,baanbrekende uitspraak''. De Belastingdienst hoeft, in tegenstelling tot wat de rechtbank eerder had bepaald, niet met concrete namen te komen van mogelijke zwartspaarders, maar mag in brede zin informatie opvragen over Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse bank.