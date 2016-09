Europese beurzen weer diep in het rood

ANP Europese beurzen weer diep in het rood

AMSTERDAM - De Europese aandelenmarkten zijn maandag opnieuw met stevige verliezen gesloten. Het was de derde handelsdag op rij waarop zorgen om de economie en onzekerheid over het monetaire beleid van centrale banken de beurskoersen onder druk zetten.

Door ANP - 12-9-2016, 17:48 (Update 12-9-2016, 18:10)

In Amsterdam sloot de AEX-hoofdindex 1,2 procent lager op 447,60 punten. De MidKap leverde 1,7 procent in en kwam op 639,13 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten 1,1 tot 1,3 procent.

De afgelopen dagen is de vrees voor een snelle renteverhoging in de Verenigde Staten toegenomen. Bestuurder Dennis Lockhart van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, zei maandag dat over zo'n stap inderdaad steeds serieuzer wordt gesproken.

ABN AMRO

Uitzender Randstad verloor 4 procent en was daarmee de sterkste daler in de AEX. Ook verzekeraar Aegon en staalconcern ArcelorMittal leverden flink in, respectievelijk 3,6 en 2,8 procent. Bovenaan, maar wel met verliezen van 0,2 en 0,6 procent, stonden bierbrouwer Heineken en supermarktconcern Ahold Delhaize.

ABN AMRO deed het met een min van 0,7 procent eveneens bovengemiddeld bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De bank maakte bekend dat in de periode tot en met 2020 tot 1375 arbeidsplaatsen worden geschrapt om kosten te besparen.

Olie

In Frankfurt was Linde de gebeten hond. De Duitse producent van industriële gassen liet weten dat fusiegesprekken met de Amerikaanse branchegenoot Praxair op niets zijn uitgelopen. Het aandeel zakte daarop 7 procent in waarde.

In Londen stond onder meer de grondstoffenbranche onder druk. De mijnbouwers BHP Billiton en Anglo American werden respectievelijk 2,6 en 3,2 procent minder waard. Grondstoffenhandelaar Glencore leverde 2,2 procent in.

De prijs van Amerikaanse olie herstelde 1 procent tot 46,33 dollar per vat. De Brentprijs, maatgevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg 0,7 procent tot 48,34 dollar per vat. De euro was 1,1230 waard, tegenover 1,1220 dollar bij slot van de Europese beurzen op vrijdag.