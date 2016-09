'Beurzen fors lager na stevige verliezen Azië'

AMSTERDAM ( - ) - De beurzen in Europa lijken maandag flink lager te gaan openen, in navolging van de stevige koersverliezen in het Verre Oosten. Daarmee zou vervolg worden gegeven aan de duidelijke minnen die vrijdag al op de Europese koersenborden verschenen. De markten blijven onzeker over het monetaire beleid. Er staat verder nauwelijks richtinggevend nieuws op de agenda.

Door ANP - 12-9-2016, 8:16 (Update 12-9-2016, 8:16)

De beurzen in Europa en New York gingen vrijdag hard omlaag door zorgen over de economie en een mogelijke renteverhoging in de Verenigde Staten. De rentevrees op Wall Street werd aangewakkerd na opmerkingen van Fed-bestuurder Eric Rosengren. Die zei dat de Amerikaanse economie kans op oververhitting loopt en dat de Federal Reserve een rentestap niet al te lang meer kan uitstellen. Maandag geven de Fed-bestuurders Lael Brainard, Dennis Lockhart en Neel Kashkari toespraken. Mogelijk kan daaruit iets worden opgemaakt over de beleidsvergadering van de Fed volgende week.

De beurs in Tokio sloot maandag met een verlies van 1,7 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng tussentijds 2,8 procent lager. In Seoul en Sydney werden verliezen tot 2,2 procent geleden.

Macro-economische cijfers

Qua macro-economische cijfers is de agenda vrijwel leeg. Later deze week komt de Britse centrale bank met een rentebesluit en wordt een aantal macro-economische cijfers in de Verenigde Staten gepubliceerd, waaronder de winkelverkopen, inflatie en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Ook bij de bedrijfsagenda is weinig nieuws te zien. De in Amsterdam genoteerde Franse kabelaar Altice maakte bekend voor 3,8 miljard dollar aan schulden te hebben geherfinancierd.

In Frankfurt staan de energiebedrijven RWE en E.ON in de belangstelling. RWE zet de beursgang van zijn hernieuwbare energiedivisie Innogy definitief door. De tak, waartoe ook het Nederlandse Essent hoort, krijgt later in het jaar een notering in Frankfurt en Luxemburg. Verder staat de beursgang van de kolen- en gascentrales van E.ON, onder de naam Uniper, op de rol voor maandag.

AEX

De AEX-index in Amsterdam eindigde vrijdag met een verlies van 1,4 procent op 452,88 punten. De MidKap leverde 1,1 procent in en eindigde op 649,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen 1 tot 1,2 procent lager de handel uit.

De euro noteerde maandagochtend 1,1249 dollar, tegen 1,1220 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,8 procent tot 45,06 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper, bij 47,21 dollar per vat.