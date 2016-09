Rentevrees bezorgt Wall Street slechte dag

NEW YORK - Wall Street beleefde vrijdag de slechtste beursdag sinds de nasleep van het brexit-referendum eind juni. Het sentiment stond flink onder druk na uitlatingen van bestuurder Eric Rosengren van de Federal Reserve. Die zei dat de centrale bank een renteverhoging niet al te lang meer kan uitstellen.

Door ANP - 9-9-2016, 22:22 (Update 9-9-2016, 22:22)

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen ging het weekeinde in met een verlies van 2,1 procent op 18.085,45 punten. De bredere S&P 500 zakte 2,5 procent naar 2127,81 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 2,5 procent omlaag naar 5125,91 punten.

Rosengren, die deel uitmaakt van het comité dat het monetaire beleid van de Fed bepaalt, wees op het herstel van de arbeidsmarkt. Daarnaast nadert de inflatie het doel van ongeveer 2 procent dat de Fed hanteert. Bij de huidige, nog altijd zeer lage rentestand, dreigt oververhitting van de economie, waarschuwde de centrale bankier.

Renteverhoging

De Fed beslist op 21 september of de tijd al rijp is voor een volgende renteverhoging. Het was de bedoeling dat de rente, na een eerste voorzichtige stap in december 2015, dit jaar geleidelijk verder zou worden verhoogd. Maar gezien de onrust op de financiële markten in de eerste jaarhelft zag de centrale bank daar tot dusver van af.

De koersen in New York gingen vrijdag over een breed front omlaag. Telefoniebedrijf Verizon was de sterkste daler met een min van 3,3 procent. Machinebouwer Caterpillar en vliegtuigbouwer Boeing leverden eveneens 3,3 procent in.

Koersverliezen

Bovenaan, maar wel met een verlies van 0,9 procent, stond de bank JPMorgan Chase. Ook voor de farmaciegiganten Johnson & Johnson en Merck bleef de schade met koersverliezen tot 1,2 procent relatief beperkt.

Buiten de Dow was General Motors (GM) een opvallende daler. Het autoconcern verloor 3,9 procent nadat het bekend had gemaakt dat wereldwijd 4,3 miljoen auto's terug moeten naar de garage wegens een softwarefout in de airbags. Zeker één fataal ongeval wordt met het mankement in verband gebracht.

Goedkoper

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,7 procent tot 45,87 dollar. Brentolie werd 3,9 procent goedkoper en kostte 48,03 dollar per vat. De euro werd voor 1,1225 dollar verhandeld, tegen 1,1220 dollar bij het slot van de Europese beurzen.