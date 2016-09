'VLM Airlines in Chinese handen'

ANTWERPEN - De failliete Belgische luchtvaartmaatschappij VLM Airlines wordt naar verwachting overgenomen door een consortium van Chinese investeerders. Dat meldde de Gazet van Antwerpen vrijdag op basis van ingewijden.

Door ANP - 9-9-2016, 12:34 (Update 9-9-2016, 12:34)

De investeerders zouden bereid zijn alle Fokkers die VLM nog heeft over te nemen, om vanaf luchthaven Antwerpen een doorstart te maken. Eerder liet het Nederlandse taxibedrijf Tinker weten interesse te hebben in VLM.

VLM werd in 1993 opgericht en richtte zich met regionale vluchten tussen de Benelux en Engeland vooral op zakelijke reizigers. Eind 2007 werd het bedrijf overgenomen door Air France-KLM, die het onder een dak bracht met de Ierse regionale vervoerder CityJet. In 2014 werd CityJet verkocht aan de Duitse investeerder Intro Aviation, die gespecialiseerd is in het 'opknappen' van luchtvaartbedrijven met problemen. VLM werd verzelfstandigd en verkocht aan het eigen management.