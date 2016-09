Europese beurzen op klein verlies

ANP Europese beurzen op klein verlies

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdagochtend licht in de min. Beleggers verwerkten tegenvallende cijfers over de Duitse economie, maar kregen verder weinig richtinggevend nieuws.

Door ANP - 9-9-2016, 11:57 (Update 9-9-2016, 11:57)

De Amsterdamse AEX-index stond om 11.35 uur 0,4 procent in de min op 457,68 punten. De MidKap zakte 0,3 procent naar 655,01 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten 0,1 en 0,2 procent.

Voorbeurs bleek dat de export van Duitsland in juli onverwacht fors is gekrompen, nadat eerder deze week al een achteruitgang in de Duitse industrie in die maand werd gemeld. De tegenvaller over de export volgde op de weinig rooskleurige prognoses van de ECB, die donderdag voorspelde dat de economische groei in de eurolanden de komende twee jaar niet zal versnellen.

Ordina

Verzekeraars NN en Aegon stonden in de bovenste regionen van de AEX, met plussen van 1,2 en 1,4 procent. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van bijna 2 procent. ING haalde het aandeel vrijdag van zijn lijst met favoriete aandelen uit de Benelux, omdat de rek er na de recente koerswinsten wat uit lijkt te zijn.

Bij de kleinere bedrijven viel Ordina op met een koerswinst van 6,2 procent. ING zette het aandeel van de automatiseerder op zijn kooplijst, omdat er betere tijden voor het bedrijf worden voorzien.

Euro

Air France-KLM voerde de MidKap aan met een winst van 3,2 procent. Onder de middelgrote bedrijven deed verder verzekeraar Delta Lloyd het goed, met een plus van 1,6 procent.

Beursbedrijf Euronext meldde donderdag dat beursnieuwelingen Philips Lighting (plus 1 procent) en verzekeraar ASR (plus 0,7 procent) op 19 september promoveren naar de MidKap. Zij nemen de plaats in van NSI en Wessanen, die in de AScX, de index voor kleine bedrijven, worden opgenomen. Basic-Fit, ForFarmers en Sif krijgen ook een plek in die lijst.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 47,02 dollar. Brent werd ook ruim 1 procent goedkoper, bij 49,33 dollar per vat. De euro werd voor 1,1275 dollar verhandeld, tegen 1,1270 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.